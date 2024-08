Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag tendenziell etwas höher in die Sitzung starten, mit allerdings eher moderaten Ausschlägen. Die Vorgaben aus den USA sind einmal mehr klar positiv. An der freundlichen Grundstimmung habe sich denn auch grundsätzlich nicht viel verändert, heisst es in Marktkreisen. Vor dem mit Spannung erwarteten jährlichen Treffen der Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole dürften sich die Investoren indes kaum mehr weit aus dem Fenster lehnen.