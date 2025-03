Viel steht nicht auf der Agenda und auch die US-Börsen geben kaum Impulse. Die Wall Street-Indizes hatten knapp im Minus geschlossen, sich im Vergleich zum Europa-Schluss aber nicht nennenswert bewegt. In China gab es indes Verluste durch Gewinnmitnahmen bei den Techwerten. Im Tagesverlauf stehen nur wenige, zweitrangige Konjunkturdaten an. Derweil könnte der Hexensabbat, also der grosse Eurex-Verfall, an dem sowohl Optionen als auch Futures verfallen, für grössere Bewegungen an den Märkten sorgen.