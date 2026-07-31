Derweil sind die Nachrichten von der geopolitischen Front durchwachsen. Während die gegenseitigen Beschuldigungen und Drohungen im Nahost-Konflikt weitergehen, verkündete US-Präsident Donald Trump die Einigung zur Entwaffnung der islamistischen Hamas im Gazastreifen.
Für den SMI berechnet die Bank Julius Bär gegen 08.20 Uhr ein Plus von 0,50 Prozent auf 14'465 Punkten. Damit steuert der Leitindex auf ein Wochenplus von etwa einem Prozent zu. Für den gesamten Monat liegt das Plus aktuell bei knapp 2 Prozent. Der Mid-Cap-Index SMIM wird derweil um 0,45 Prozent höher bei 3160 Zählern erwartet.
Holcim nach starken Zahlen gesucht
Dabei werden alle 20 SMI-Einzelwerte mit Auftaktgewinnen erwartet. Das grösste Plus zeichnet sich aktuell für Holcim (+3,9 Prozent) nach Zahlen ab. Der Baustoffhersteller hat mit den Zahlen die Erwartungen übertroffen und den Ausblick nach oben eingegrenzt.
Daneben haben noch verschiedene Unternehmen aus den hinteren Reihen über ihren jüngsten Geschäftsgang berichtet. Dazu zählt etwa der Halbleiterindustriezulieferer Comet (+5,5 Prozent), der für die erste Jahreshälfte sowohl beim Bestelleingang wie beim Umsatz ein deutliches Wachstum ausweist. Zusätzlich dürfte die in den USA und Asien losgetretene Erholung im Techsektor stützen. Denn auch für Werte wie Inficon, AMS Osram oder VAT geht es vorbörslich bereits um bis zu 2,9 Prozent nach oben.
Im Fokus steht auch erneut Clariant (+1,0 Prozent). Nachdem die Papiere am Vortag dank einer abgewiesenen Klage um 16 Prozent gestiegen waren, stehen nun die Halbjahreszahlen im Blick. Und da machte der konjunkturelle Gegenwind dem Chemiekonzern weiter zu schaffen.
Mit Börsenstart könnten dann noch der Dentalproduktehersteller Coltene und das Tessiner Orthopädieunternehmen Medacta einen Blick wert sein.
hr/cg
(AWP)