Daneben haben noch verschiedene Unternehmen aus den hinteren Reihen über ihren jüngsten Geschäftsgang berichtet. Dazu zählt etwa der Halbleiterindustriezulieferer Comet (+5,5 Prozent), der für die erste Jahreshälfte sowohl beim Bestelleingang wie beim Umsatz ein deutliches Wachstum ausweist. Zusätzlich dürfte die in den USA und Asien losgetretene Erholung im Techsektor stützen. Denn auch für Werte wie Inficon, AMS Osram oder VAT geht es vorbörslich bereits um bis zu 2,9 Prozent nach oben.