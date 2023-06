Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag zurückhaltend in den Handel starten. Auf Wochensicht zeichnet sich aktuell eine Verlustwoche ab. Geschuldet ist dies einmal mehr den Zentralbanken, die mit ihrer anhaltend restriktiven Zinspolitik andere Signale aussenden, als viele Marktteilnehmer zuletzt erwartet haben. Die Vorgaben aus Übersee geben unterdessen keine einheitliche Richtung vor. In den USA schlossen Techwerte sowie der S&P 500 am Donnerstag im Plus. In Asien geben die Kurse zum Wochenschluss nach. Die jüngsten Konjunkturdaten aus Japan drücken auf die Stimmung.

23.06.2023 08:45