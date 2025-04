Am Schweizer Aktienmarkt stehen am Mittwoch zahlreiche Quartalsberichte im Fokus der Anleger, allen voran die Zahlen der UBS. Aber auch weitere Bluechips berichten über ihren Jahresstart, und auch international ist der Kalender mehr als üppig gefüllt. Von den US-Vorgaben kommt wenig Unterstützung. An der Wall Street hatten Investoren ebenfalls viele Quartalsergebnisse zu verdauen, zuletzt lagen die US-Futures wieder im Minus.