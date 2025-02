Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit moderaten Verlusten erwartet. Anleger haben eine wahre Zahlenflut zu verarbeiten. Derweil senden die Vorgaben aus Übersee gemischte Signale. Während der US-Leitindex Dow Jones noch ins Plus drehte, fuhr die Tech-Börse Nasdaq Verluste ein. Auch der Nikkei in Japan gab nach, hingegen legte der Hang Seng in China kräftig zu. Insbesondere die Sorge vor neuen Zöllen und verschärften Beschränkungen für die Chipindustrie durch die Regierung Trump hielten die Unsicherheit hoch und brachten Tech-Aktien unter Druck.