Zur Wochenmitte ist am Schweizer Aktienmarkt abwarten und Zahlen bewerten angesagt. Denn hierzulande legten neun kotierte Firmen ihre Zahlen vor, zudem müssen die Ergebnisse von Alcon vom Vorabend verarbeitet werden. Die Vorgaben geben keine besonders positiven Impulse. Zwar waren die wichtigen US-Indizes noch über dem Europaschluss aus dem Handel gegangen, hatten es aber nicht mehr ins Plus geschafft. Und auch in Asien gab der Nikkei nach. Nun wird mit Spannung auf das ab Donnerstag stattfindende Notenbankertreffen in Jackson Hole gewartet.