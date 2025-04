Der Abverkauf an den Aktienmärkten nach den US-Zollbeschlüssen dürfte sich zum Wochenschluss fortsetzen - auch hierzulande. Mit seinen Zollplänen vom Mittwochabend habe Donald Trump den Handelskonflikt auf eine neue Eskalationsstufe gehoben, heisst es im Handel. Nachdem die weltweiten Aktienmärkte bereits am Donnerstag mit deutlichen Abgaben darauf reagiert haben, dürfte die Sorge um die weiteren Auswirkungen auch am Freitag für anhaltenden Abgabedruck sorgen. In Asien etwa sackte der Nikkei erneut um annähernd 4 Prozent ab.