Die Schweizer Aktienbörse wird am Freitag etwas höher erwartet. Freundliche Vorgaben aus den USA und Fernost könnten für steigende Kurse sorgen, heisst es am Markt. An der Wall Street war es nach dem europäischen Handelsende leicht nach oben gegangen. Ob es am letzten Handelstag im ersten Halbjahr zudem zur Kurspflege, dem Window Dressing, kommt, muss sich laut Händlern noch weisen. Denn die meisten Anleger dürften wohl mit der Kursentwicklung im ersten Semester zufrieden sein, hat der SMI doch seit Jahresanfang knapp acht Prozent gewonnen.