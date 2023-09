Die Schweizer Aktienbörse wird am Freitag, dem letzten Handelstag des dritten Quartals, etwas fester erwartet. Positive Vorgaben aus den USA, wo ein tieferer Ölpreis und ein Rückgang der Anleiherenditen für Kursgewinne gesorgt hatten, stimmen die Händler zuversichtlich, dass sich auch hierzulande die Kurse noch etwas erholen könnten. Allerdings dürften sich die Marktteilnehmer vor der Veröffentlichung der Inflationsdaten der Eurozone am Vormittag und dem PCE-Preisindex, dem bevorzugten Inflationsmass der US-Notenbank Fed und weiterer Konjunkturzahlen aus den USA am Nachmittag vorsichtig verhalten, heisst es weiter.

29.09.2023 08:45