Am Freitag dürften an der Schweizer Aktienbörse keine dickeren Stricke zerrissen werden: Die vorbörslichen Indikationen deuten eine mehr oder weniger unveränderte Eröffnung an. Händler vermissen vor allem die Vorgaben aus den USA. Dort waren die Märkte am Donnerstag feiertagsbedingt geschlossen und heute, am sogenannten Shopping-Tag «Black Friday», wird nur am Morgen gehandelt. Daher dürften kursbewegende Impulse von jenseits des Atlantiks auch heute ausbleiben und sich die Aktivitäten in Grenzen halten, sagte ein Händler. «Ob das Jahresendrally wirklich angelaufen ist, wie viele Marktteilnehmer glauben, wird sich jedenfalls noch zeigen müssen.»

24.11.2023 08:45