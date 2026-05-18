Aus dem Nahen Osten gibt es derzeit kaum erfreuliche Nachrichten zu melden. Das Gipfeltreffen vor dem Wochenende zwischen den USA und China wurde insbesondere mit Blick auf den Iran-Krieg mit Enttäuschung aufgenommen. Und am Wochenende polterte der US-Präsident erneut mit Drohungen Richtung Iran, die Gegendrohungen folgten auf dem Fuss. Konjunkturseitig haben zuletzt die steigenden Preise die Inflations- und Zinsängste weiter geschürt, was sich auch in steigenden Renditen für Anleihen niedergeschlagen hat. Der zwischenzeitlich grosse Optimismus, dass der Konflikt nachhaltig vorbei sei, sei in den letzten Tagen wieder ausgeprägten Sorgen gewichen, heisst es entsprechend in einer Markteinschätzung der Commerzbank.