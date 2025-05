Am Schweizer Markt zeichnet sich am Dienstag zunächst ein ähnlicher Verlauf wie zum Wochenstart ab. Die vorbörslichen Indikationen lassen einen zurückhaltenden Handelsstart erwarten. Nachdem die Märkte in den vergangenen Wochen im Eiltempo die Verluste ausgebügelt haben, die US-Präsident Donald Trump mit seiner Zollpolitik ausgelöst hatte, sei es an der Zeit für eine Konsolidierung, heisst es. So ist denn auch die Wall Street am Montag nach der starken Vorwoche mit leichten Bremsspuren in die neue Börsenwoche gestartet. In Asien ziehen die Kurse an den geöffneten Börsen am Dienstagmorgen derweil überwiegend an.