Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich eine zurückhaltende Eröffnung zum Wochenschluss ab. Auf Wochensicht steuert der Leitindex SMI damit auf eine nahezu unveränderte Bilanz zu. Nach wie vor treibt die Lage im Iran die Märkte vor sich her. So trat das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran offiziell in Kraft, und der kommerzielle Schiffsverkehr kehrte allmählich in die Strasse von Hormus zurück. Das sorgt für eine Erholung der Risikostimmung.