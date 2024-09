Der Schweizer Aktienmarkt wird sich am Mittwoch wie auch die übrigen Börsenplätze weltweit vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in Zurückhaltung üben. Auch die Vorgaben aus Übersee sind wenig richtungsweisend: Die Wall Street schloss am Vorabend praktisch unverändert. Und die Erwartungen könnten kaum höher sein. So gilt der Start der Zinswende praktisch als ausgemacht und mittlerweile erwarten viele Marktbeobachter sogar eine deutliche Zinssenkung. Damit ist allerdings auch ein gewisses Enttäuschungspotenzial vorhanden.