Auch am Mittwoch wird die Schweizer Börse mit angezogener Handbremse in den Handel starten. Vor wichtigen US-Inflationsdaten am Nachmittag und der morgigen Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank warteten viele Anleger ab, der Handel bleibe nervös und volatil. Die Vorgaben helfen ebenfalls wenig bei der Richtungsfindung. So schloss der US-Leitindex Dow Jones im Minus, während die technologielastige Nasdaq ihre Erholung fortsetzte. In Japan gab der Nikkei nach. Zudem lieferten sich in der Nacht die beiden Präsidentschaftsbewerber Donald Trump und Kamala Harris im ersten TV-Duell eine hitzige Debatte. Die heimische Agenda ist derweil sehr dünn gefüllt.