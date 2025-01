Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit angezogener Handbremse starten. Einmal mehr sind alle Blicke auf die USA gerichtet. Dort stehen am Nachmittag Inflationsdaten für Dezember auf der Agenda, die durchaus das Potenzial haben, Schwung in die eine oder andere Richtung zu geben. Immerhin richtet die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik daran aus. Sollten die Preise also stärker gestiegen sein als erwartet, dürften sich auch die letzten Zinssenkungshoffnungen rasch in Rauch auflösen. Als Gradmesser machen Börsianer die Marke von 3 Prozent aus, die zuletzt im vergangenen Juni erreicht wurde.