Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Mittwoch gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine etwas tiefere Eröffnung zu. Nach der schwachen Vorwoche könnte sich der Stabilisierungsversuch der beiden Vortage im Bereich von 12'000 Punkten zwar fortsetzen. Angesichts der zunehmenden Eskalation im Nahostkonflikt, der noch ungewissen Auswirkungen des Hurrikans «Milton» in den USA und des Handelskonflikts zwischen China und Europa scheint zumindest das Überraschungspotential der Aktien nach oben derzeit eher begrenzt. Zumal auch die Vorgaben aus den USA wenig inspirierend sind, denn Kursgewinne gab es am Vorabend in New York vor allem im Technologiesektor.