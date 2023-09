Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montagvormittag auf breiter Front schwächer. Vor den ab Mittwochabend bevorstehenden Zinsentscheiden mehrerer wichtiger Zentralbanken wollten sich die Anleger nicht unnötig exponieren, heisst es am Markt. Im Fokus steht Lonza nach dem überraschenden Abgang an der Spitze. Ausserdem sorgten noch «Nachwehen» nach dem Quartalsverfall an der Eurex am vergangenen Freitag für Kursbewegungen bei Einzelwerten, meint ein Händler. Doch vor den zahlreichen Zentralbankterminen in der neuen Woche verhielten sich die Anleger vorsichtig, heisst es am Markt.

18.09.2023 11:30