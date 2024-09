Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem zunächst zögerlichen Start seine vorsichtige Erholung fortgesetzt. Um aber wirklich «beherzt» zuzugreifen, fehle es den Anlegern aber noch an der richtigen Überzeugung, sagen Börsianer. «Zu viele Fragen mit Blick auf die Inflations- und Konjunkturentwicklung sind noch unbeantwortet», so ein Händler. Hinzu komme das unsichere politische Umfeld vor den US-Wahlen. Insgesamt sei die aktuelle Gemengelage recht undurchsichtig und kaum berechenbar, was auch immer wieder zu Gewinnmitnahmen führen könne.