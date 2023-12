Mit einem klaren Plus von 2,3 Prozent auf 25,94 Franken reagieren UBS-Aktien positiv auf den Einstieg des aktivistischen Investors Cevian. Die Investmentgesellschaft aus Schweden hat einen Anteil von 1,3 Prozent der Aktien im Wert von 1,2 Milliarden Euro erworben und äussert sich sehr bullish zur Aktie. Erst am vergangenen Freitag hatten die Titel bei 26,28 Franken ein Mehrjahreshoch markiert. So teuer waren sie seit über 15 Jahren nicht mehr.