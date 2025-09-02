Bei Nestlé (-1,1 Prozent) kommt der am Vorabend unerwartet angekündigte Chefwechsel nicht gut an. Zeitweise waren die Titel mehr als 4 Prozent im Minus. Laurent Freixe muss den Nahrungsmittelkonzern wegen einer verheimlichten Liebschaft per sofort verlassen. Es ist der zweite «Notfall-CEO-Wechsel» in kurzer Folge. Analysten attestieren dem neuen Konzernlenker Philipp Navratil zwar einen starken Leistungsweis als Nespresso-Chef. Investoren, die auf einen Neuanfang gehofft hatten, werden aber enttäuscht. Zudem hätten einige Experten eine längere und damit gründlichere Suche nach einem CEO befürwortet.