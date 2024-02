Etwas von ihren Vortagesverlusten nach Zahlen erholen sich zudem Also (+2,8 Prozent) und Siegfried (+1,8 Prozent). Und bei Oerlikon (+7,2 Prozent) gehen die Avancen, die am Vortag von Zahlen und Verkaufsankündigungen ausgelöst wurden, in forschem Tempo weiter. Swissquote (+2,1 Prozent) profitieren von einer Kurszielerhöhung durch Berenberg. Bei Kudelski (-16,0 Prozent; Zahlen auch morgen) gibt es dafür Gewinnmitnahmen nach den massiven Avancen der letzten Tage.