Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Freitagvormittag an den Negativtrend der Vortage an und gibt weiter nach. Dabei belasten laut Händlern Konjunktur- und Zinssorgen den Markt. In Europa deuteten viele Konjunkturdaten auf eine Abschwächung der Konjunktur hin. So hat sich die Unternehmensstimmung zwar leicht aufgehellt. Aber die Einkaufsmanagerindizes blieben für die Eurozone und auch einzelne Länder meist klar unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

22.09.2023 11:30