Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag gegen Mittag weiter im Minus und knüpft damit an die Verluste des Vortages an. Die Berichtssaison hat mittlerweile Fahrt aufgenommen, während gleichzeitig die Zollunsicherheit die Investoren weiterhin zum Abwarten zwinge, wie es in Marktkreisen heisst. Hierzulande stehen nach den Semesterergebnissen Julius Bär, Lindt & Sprüngli sowie Givaudan im Fokus, wobei insbesondere die beiden letztgenannten ziemlich Federn lassen müssen.