Nestlé erneut schwächer

Am meisten Druck auf den Index geht derweil erneut von Nestlé (-1,2 Prozent) aus. Das Papier hatte am Donnerstag nach Quartalszahlen bekanntlich 8 Prozent bzw. 18 Milliarden Franken an Börsenwert eingebüsst. Am Freitag gab es dann zwar eine gewisse Erholung, auf Wochensicht blieb aber ein Minus von 5,7 Prozent. Was genau den scharfen Kursrutsch ausgelöst hatte, darüber lässt sich streiten. Laut Händlern dürfte es wohl am ehesten der leicht pessimistischere Ausblick gewesen sein. Insgesamt sei aber wohl vielen Marktteilnehmern einfach klar geworden, dass die Erholung bei Nestlé keine schnelle Sache werde.