Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag kurz vor Mittag weiter kaum verändert. Nach einem praktisch unveränderten Start hat sich der Leitindex SMI im Verlauf des Morgens nur kurzfristig leicht nach oben abgesetzt. Nach zwei eher schwachen Tagen zum Wochenbeginn hat sich der hiesige Aktienmarkt damit zuletzt aber wieder zumindest stabilisiert. «Der SMI hat seine leichte Schwächephase möglicherweise bereits wieder beendet», heisst es denn auch in einem Marktkommentar. Risikofaktoren gebe es allerdings weiterhin viele. Neben der Politik sind das u.a. auch die am Freitag anstehenden Preisdaten aus den USA.