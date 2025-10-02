Dagegen könnte nun der Regierungsstillstand doch noch eine die Märkte belastende Wirkung entfalten, heisst es. Denn laut Angaben der US-Statistikbehörden werden in den USA keine Konjunkturdaten von US-Regierungsbehörden mehr veröffentlicht, solange der sogenannte «Shutdown» anhält. Davon betroffen sind etwa die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die heute Nachmittag veröffentlicht werden sollten, und der monatliche Arbeitsmarktbericht, der für den morgigen Freitag geplant war. Dies könnte an den Märkten für mehr Unsicherheit sorgen, heisst es. «Der vorhandene Nebel makro-ökonomischer Unsicherheit droht somit bildlich gesprochen, noch dichter zu werden», heisst es bei der Helaba.