Dass der hiesige Markt am Freitag gegen Mittag im Vergleich zu anderen europäischen Märkten überdurchschnittlich im Minus steht, ist für einmal den Kursverlusten der eigentlich defensiven Pharma-Schwergewichten geschuldet. Vor allem die Roche-Papiere stehen nach schlecht aufgenommenen Daten für einen Wirkstoff zur Behandlung von Übergewicht stärker unter Druck. Andere europäische Börsenplätze wie Frankfurt oder Paris hatten am Morgen noch klar im Plus eröffnet, haben die Gewinne mittlerweile aber auch zum grössten Teil eingebüsst. Als zusätzlichen Unsicherheitsfaktor nennen Händler den US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. Dieser habe durchaus das Potenzial, den Markt zu bewegen.