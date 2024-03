Im weiteren Wochenverlauf steht unter anderem der Auftritt des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vor dem US-Kongress zur Verteidigung der Geldpolitik an. Mit dem Zinsentscheid der EZB am Donnerstag bleibt das Thema Zinspolitik der Notenbanken zentral. Von europäischer Seite wird keine Änderung erwartet. Dennoch erhoffen sich die Anleger Hinweise auf mögliche Zinssenkungen. In den USA werden in den kommenden Tagen verschiedene Daten vom US-Arbeitsmarkt veröffentlicht, wobei die monatlichen Zahlen zum Ende der Woche veröffentlicht werden. Der Arbeitsmarkt hat einen wichtigen Einfluss auf die Politik der US-Notenbank. Bevor es an die Daten geht, rückt mit dem «Super Tuesday» in den USA die Politik in den Mittelpunkt. Dabei könnte sich der Siegeszug von Ex-Präsident Donald Trump bei den Vorwahlen der Republikaner fortsetzen. In China hat derweil der zweitägige Nationalkongress begonnen. So peilt das Land für das laufende Jahr ein Wachstum von «rund 5 Prozent» an, ähnlich wie 2023. Umfangreiche Konjunkturprogramme zur Stützung der Wirtschaft wurden von der Regierung nicht vorgestellt, was einige Investoren enttäuschte.