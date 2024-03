Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstagvormittag ziemlich lethargisch zu und her, und die wichtigsten Indizes notieren nahe am Vortagesschluss. Die Luft sei nach sechs Handelstagen mit Kursanstiegen im SMI etwas draussen, meinen Händler. «Es braucht neue Impulse», so ein Beobachter. Solche könnten am Nachmittag die anstehenden US-Konjunkturdaten liefern. Vor allem die Entwicklung der US-Produzentenpreise dürfte im Hinblick auf die Fed-Zinsentscheidung von nächster Woche genau beäugt werden.

14.03.2024 11:30