Am Schweizer Aktienmarkt halten sich die Kursausschläge am Dienstag in Grenzen. Am späten Vormittag tritt der Leitindex praktisch auf der Stelle. Die Marktteilnehmer verhielten sich vorsichtig und warteten gespannt die Eröffnung der US-Aktienbörsen am Nachmittag ab, heisst es von Händlern. Dies vor allem, weil am Vortag die Wall Street wegen eines Feiertags geschlossen blieb und die Investoren somit erst heute auf die ersten Entscheide des neuen US-Präsidenten Trump reagieren können.