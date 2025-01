Dennoch dürfte es in den nächsten Wochen eher holperig bleiben an den Aktienmärkten angesichts einiger Unwägbarkeiten und Risiken. Diese lägen unter anderem in der Wirtschafts- und Handelspolitik der USA. Daher dürften sich die Anleger bis zum Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident am 20. Januar noch eher zurückhalten. Nur wenig später, am 29. Januar, findet zudem die erste Zinsentscheidung des Jahres der US-Notenbank Fed statt. Bis dahin werden noch viele Konjunkturzahlen veröffentlicht, von denen sich die Marktteilnehmer Hinweise zur möglichen weiteren US-Geldpolitik erhoffen. In der aktuellen Woche stehen die Daten zum US-Arbeitsmarkt im Fokus. Aus der Eurozone werden zudem Service-PMIs und Teuerungszahlen (am Montag und Dienstag) veröffentlicht.