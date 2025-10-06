Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag insgesamt wenig verändert. Dabei hat der Leitindex nach einem festeren Start die Anfangsgewinne rasch wieder abgegeben und ist kurzzeitig ins Minus gerutscht. Aktuell bewegt er sich in einer engen Spanne um den Schlusskurs von Freitag. Das Geschäft verlaufe denn auch in ruhigen Bahnen, heisst es. Der Rücktritt des neuen französischen Premierminister Sébastien Lecornu habe die Anleger nicht nachhaltig verunsichert. Auch mit dem Shutdown in den USA schienen die Anleger gut umgehen zu können, heisst es weiter. «Das haben wir nicht zum ersten Mal», sagt ein Händler. Dass trotz allem die Nervosität am Markt etwas gestiegen ist, zeigt das Angstbarometer der Börse, der VSMI (+5,2 Prozent).