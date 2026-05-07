Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag eine Stunde vor Mittag wenig verändert, gebremst vor allem von Swiss Re. Ein dritter Gewinntag in Folge und ein positiver Wochensaldo bleiben aber in Reichweite, nach zuvor zwei Wochen mit rückläufigen Kursen. Unverändert bleibt das Geschehen im Nahen Osten das dominierende Thema. Zwar ist die Situation nach gegenläufigen Äusserungen der USA und vom Iran vom Vortag weiterhin unklar. Die Aktienkurse reagieren derzeit aber eindeutig stärker auf vage Hoffnungen als auf Ängste.