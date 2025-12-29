Sollten sich die Kursbewegungen im Verlauf in Grenzen halten und nicht noch exogene Faktoren - etwa von der Geopolitik - für Abgaben sorgen, könne sich das Börsenjahr 2025 sehen lassen. Nach zwei eher mageren Jahren resultiert nämlich ein Plus von gut 14 Prozent ohne und von rund 18 Prozent inklusive Dividenden. Ob die am Nachmittag und am Dienstag aus den USA anstehenden Daten zum Immobilienmarkt noch viel daran ändern könnten, sei eher unwahrscheinlich. «Wir dürften plus/minus wohl auf den aktuellen Kursniveaus schliessen», meint ein Händler. Eventuell bröckelten die Kurse aber noch etwas ab, wenn Gewinne mitgenommen würden. «Schliesslich bleiben uns die Probleme wie Ukrainekrieg, die Spannungen zwischen den USA und Venezuela, das Säbelrasseln Chinas vor Taiwan oder die erratische Handelspolitik der USA auch im kommenden Jahr erhalten. Von daher würden Gewinnmitnahmen nicht erstaunen», meint ein Händler.