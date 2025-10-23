Im Fokus stehen Roche (-2,9 Prozent). Der Pharmariese hat bei seinem Quartals-Update die Erwartungen zwar erfüllt und seine Gewinnprognose für 2025 gar angehoben. Aber die Entwicklung einzelner wichtiger Medikamente sei weniger gut als erhofft gewesen. Zudem erwachse Roche auch Konkurrenz durch Nachahmerprodukte. Dies sei wegen der eher dünnen Pipeline bei potenziellen Blockbustern wenig erfreulich, meint ein Händler. Insgesamt sei das Ergebnis eigentlich gut. «Aber nicht halt gut genug», meint eine Expertin. Die Anteile von Konkurrentin Novartis (-0,3 Prozent), deren Zahlen nächste Woche kommen, sowie die von Nestlé (-0,3 Prozent), dem dritten Schwergewicht, neigen ebenfalls zur Schwäche.