Zunächst hatte das gute Abschneiden des Chip-Giganten Nvidia noch für steigende Kurse gesorgt, doch bald schon kehrten die Zweifel über die hohe Bewertung im Technologiesektor zurück und dies löste Gewinnmitnahmen aus. Derweil sorgt auch der rasante Kurszerfall des Bitcoin (-10 Prozent auf 82'500 Dollar), der öfters auch als Indikator für die Technologiewerte bezeichnet wird, zusätzlich für Verunsicherung. Wenn der Zerfall im gleichen Tempo weitergehe, könnte diese andere Märkte anstecken", meint ein Händler. Zudem schraubten die Marktteilnehmer die Hoffnung auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember nach den US-Arbeitsmarktdaten für September weiter zurück. Diese zeigten zwar einen unerwarteten Anstieg der Arbeitslosenquote. Aber das Beschäftigungswachstum hatte die Erwartungen weit übertroffen.