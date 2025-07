Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag nach einer einigermassen freundlichen Startphase bis kurz vor Mittag wieder auf das Ausgangsniveau zurückgefallen. Die Marke von 12'000 Punkten beim Leitindex SMI bleibt aber in Griffweite. «Aber solange wir nicht wissen, was bezüglich US-Zölle Sache ist, bleiben wir wohl darunter gefangen», sagte ein Händler. Bis zum morgigen 1. August sollte die Schweiz eigentlich Bescheid erhalten.