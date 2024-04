Die Anleger seien wegen der hartnäckigen Inflation und nach dem starken Arbeitsmarktbericht in den USA nicht gerade euphorisch. Wegen der jüngsten Konjunkturzahlen würden die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank immer weiter nach hinten verschoben, heisst es am Markt. Bislang hielten sich die Aktienmärkte aber trotzdem erstaunlich stabil auf hohem Niveau. «Nun müssen die Firmenergebnisse die Erwartungen schon sehr deutlich übertreffen, damit es nicht trotzdem zu Gewinnmintnahmen kommt», sagt ein Händler. «Die Verkäufe nach dem Motto 'sell the fact' nehmen tendenziell zu», meint ein Börsianer.