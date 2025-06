Ansonsten steht laut Händlern klar der US-Arbeitsmarktbericht als Höhepunkt der Woche im Rampenlicht. Für die US-Notenbank sei neben dem Stellenzuwachs aber auch die Entwicklung der Löhne wichtig, heisst es am Markt. Damit die Zinssenkungserwartungen aber deutlich stiegen, müssten die Daten schon sehr enttäuschend ausfallen. «Auf jeden Fall dürfte Präsident Trump seine Forderungen bezüglich einer Zinssenkung an die US-Notenbank mit Nachdruck wiederholen», sagt ein Börsianer. Daneben warteten die Marktteilnehmer darauf, dass der Bundesrat seine Pläne in Sachen systemrelevanter Banken veröffentlicht. «Es wäre an der Zeit, dass der Schleier der Ungewissheit über der UBS-Aktie endlich gelüftet wird», sagt ein Händler.