Die geringeren Aktivitäten könnten auch mit den im Laufe der Woche anstehenden zahlreichen Unternehmensergebnissen erklärt werden. In den kommenden Tagen werden hierzulande rund 40 Firmen ihre Ergebnisse vorlegen. Darunter sind auch die Schwergewichte Nestlé und Roche, sowie Givaudan, Julius Bär und Lindt & Sprüngli, Lonza und Kühne + Nagel. Zudem warteten die Marktteilnehmer auf Verhandlungsergebnisse in den Zollstreitigkeiten mit den USA. Denn die Deadline 01. August rücke immer näher. Daher dürften sich Investoren vorsichtig an die neue Woche herantasten, heisst es weiter. Auch steht am Donnerstag noch mit der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) ein weiteres wichtiges Ereignis im Kalender. Dabei wird zwar keine Zinsänderung erwartet, wohl aber Hinweise auf die weitere geldpolitische Entwicklung.