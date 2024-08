Die am Berichtstag veröffentlichten Unternehmensergebnisse finden zum Teil starken Niederschlag, können aber dem Gesamtmarkt keine Impulse geben. Dies könnte sich am Mittwoch ändern, wenn mit der Grossbank UBS ein Schwergewicht die Quartalszahlen veröffentlicht. Ebenfalls am Mittwoch legt mit Straumann eine weitere Blue-Chip-Firma Ergebnisse vor. Daneben verweisen die Marktteilnehmer auch auf die Geopolitik. Diese hänge als Damoklesschwert über den Märkten, da niemand wisse, wann und ob der Iran Israel angreifen werde und welche Folgen eine solche Eskalation für den Ölpreis und die Weltwirtschaft haben würden, sagte ein Ökonom. Zudem treibe auch der Ukraine-Krieg den Anlegern anhaltend tiefe Falten in die Stirn.