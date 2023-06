Die US-Inflationsrate war im Mai 2022 besonders hoch. Daher sei nun mit einem positiven Basiseffekt zu rechnen, sagt ein Marktbeobachter. Sollte sie Inflation wie erwartet in Richtung 4 Prozent fallen, stehe einer Zinspause in den USA nichts mehr im Weg. Dies gelte umso mehr, weil die Konjunktur Zeichen einer Abschwächung zeige. Derzeit steht der US-Leitzins bei 5,00 bis 5,25 Prozent. Doch wie das Fed danach weiter verfährt und schon bald wieder die Zinsen senkt, wie dies ebenfalls vielerorts erwartet wird, sei ungewiss. "Das Fed erhöht doch nicht so lange die Zinsen, um sie gleich wieder zu senken. Wenn sie das machen würde, wäre wirklich etwas am Dampfen", sagt ein Händler. Es sei eher mit einer längeren Phase höherer Zinsen zu rechnen. Von der Europäischen Zentralbank (EZB), die am Donnerstag ihre Zinsentscheidung veröffentlicht, wird eine Erhöhung erwartet. Ebenso von der Schweizerischen Nationalbank (SNB), die kommende Woche ihre geldpolitischen Beschlüsse vorlegt. Erwartet wird ein Schritt von 25 bis 50 Basispunkten.