«Der Schlagabtausch geht weiter und ein Ende ist nicht abzusehen», sagt ein Händler. Der Handelsstreit habe eine neue Stufe erreicht und die Verunsicherung der Marktteilnehmer weiter erhöht. Ein Ende des Abwärtstrends dürfte wohl noch etwas auf sich warten lassen, heisst es weiter. Jede Gegenbewegung dürfte als Verkaufsgelegenheit wahrgenommen werden. Denn die Lage könne sich mit jedem Tweet des Präsidenten Trump ändern, heisst es am Markt. Dass die Märkte ihr Vertrauen in die USA verlieren würden, zeige sich auch am schwachen Dollar und den steigenden Renditen der US-Staatsanleihen. «Die Anleger stimmen mit den Füssen ab», sagt ein Händler. Daher sei wohl nicht mit einer Erholung im weiteren Verlauf zu rechnen. Denn vor dem Wochenende dürften die Anleger eher Risiken abbauen, weil sie am Montag nicht auf dem falschen Fuss erwischt werden wollten.