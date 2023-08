Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstagvormittag schwächer. Dabei kann der Leitindex SMI im Verlauf die Einbussen aber ein wenig eingrenzen. Die Aussicht auf möglicherweise weiter steigende Leitzinsen in den USA habe die Stimmung merklich eingetrübt, heisst es am Markt. Dabei habe die US-Notenbank Fed mit der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung nicht wirklich überrascht, heisst es am Markt. "Dass sich das Fed alle Optionen offen lässt, war ja zu erwarten", so ein Händler.

17.08.2023 11:30