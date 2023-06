Investoren am Schweizer Aktienmarkt folgen am Montag einmal mehr dem Motto: Nur kein Risiko eingehen. Für den SMI bedeutet das den Rückwärtsgang. Immerhin liegen zwei ereignisreiche Zentralbank-Wochen hinter den Investoren. Zahlreiche führende Notenbanken versicherten in dieser Zeit, dass sie in Sachen Zinserhöhungen noch deutlich weiter gehen würden. Dies hat zu einem Stimmungswechsel beigetragen. Ein weiterer Grund dafür sind die eingetrübten Wirtschaftsaussichten.

26.06.2023 11:30