Ausgelöst wurden die Gewinnmitnahmen von wieder entflammten Zinssorgen. Unerwartet gute Konjunkturdaten sowie «hawkishe» Äusserungen von US-Notenbankvertretern hätten die Zinssenkungserwartungen auf der Zeitachse weiter nach hinten verschoben. Dazu kam, dass die Freude über boomende Geschäfte des Chipherstellers und KI-Vorzeigeunternehmens Nvidia wieder abgeebbt sei. Zusätzlich trübten die Probleme und die Kursschwäche von Boeing die Stimmung die Stimmung noch zusätzlich. Impulse sind hierzulande dünn gesät, denn die Berichtsaison ist praktisch abgeschlossen und wichtige Konjunkturdaten werden erst am Nachmittag erwartet. Ausserdem sind in den USA die Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Dies stimme die Anlegenden ebenfalls vorsichtig.