Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt bleibt auch zum Wochenschluss schlecht. Die Konjunktursignale weisen in unterschiedliche Richtungen. Während die Frühindikatoren immer deutlicher auf eine Abschwächung der Konjunktur hindeuten, präsentiert sich vor allem der US-Arbeitsmarkt anhaltend robust. Es waren vor allem die ADP-Daten vom gestrigen Donnerstag, die an den Finanzplätzen die Zinssorgen wieder auflodern liessen. "Der gestrige Handelstag hat viel Porzellan zerschlagen", sagt ein Händler. "Etliche Investoren sind durch die US-Arbeitsmarktdaten auf dem falschen Fuss erwischt worden." Es sei jedoch noch zu früh, um über einen grundsätzlichen Stimmungsumschwung spekulieren zu können.

07.07.2023 11:30