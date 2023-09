Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Montagvormittag freundlich. Die Stimmung habe sich verbessert, sagen Händler. Die am Freitag veröffentlichten Daten deuteten auf eine Entspannung auf dem US-Arbeitsmarkt hin. Dies habe die Spekulationen auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA angeheizt. Zwar wurden im August in den USA mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Aber die Zahlen für die beiden Vormonate wurden massiv nach unten revidiert und die Arbeitslosenquote stieg deutlich an. Der Anstieg der Stundenlöhne schwächte sich zudem etwas stärker ab als prognostiziert. Nach den Zahlen stehe der Zinspause der US-Notenbank Fed im September nichts mehr im Weg, heisst es am Markt. Einige Stimmen mahnten aber, das Ende der Zinserhöhungen zu früh auszurufen.

04.09.2023 11:30